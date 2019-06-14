Футбол

Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’EquipeSportbox.RU 10:32

Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe. Второе место занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Третьим стал хавбек «Байера» и сборной Германии Кай Хаверц.
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L’Equipe опубликовал рейтинг лучших футболистов мира U20. Россиян в нем нет, но есть грузин

Sport24.ru10:04

Де Лигт - лучший молодой игрок завершившегося сезона по версии L’Equipe

Спорт-Экспресс09:49

Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe

Матч ТВ10:32

Капитан «Аякса» Де Лигт признан лучшим молодым игроком в минувшем сезоне

ProstoProSport10:05

Де Лигт возглавил список лучших молодых игроков сезона по версии L’Equipe

Чемпионат09:58

Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe

Sportbox.RU10:32

Де Лигт признан лучшим молодым игроком сезона по версии L’Équipe, Санчо и Хавертц – в топ-3

Sports.ru09:20
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Происшествия

В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:35
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 07:21
Футбол

Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизнь

Обновлено в 09:48
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

Обновлено в 05:43
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Финансы

Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Здоровье

Ветеринары рассказали, как домашним животным пережить жару

Обновлено в 05:37
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Футбол

Трабукки: «Еременко отказался от двух более выгодных предложений ради „Ростова“»

Марко Трабукки, агент 32-летнего футболиста, в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым рассказал, что Еременко отклонил более выгодные предложения от других клубов.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Футбол

Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»

Обновлено в 11:39
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Политика

Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Авто

Новая Mazda 3 появится в России в июле

Компания Mazda объявила о том, что новая "трешка" в кузове хэтчбек появится в России в июле.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА

Обновлено в 11:50
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Английский футболист, вингер клуба немецкой Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» и сборной Англии.
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Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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