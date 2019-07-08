Футбол
Де Лигт согласовал условия контракта с «Ювентусом»Нева Спорт 00:54
Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом». Как сообщил агент футболиста Мино Райола, де Лигт договорился с руководством туринцев, теперь ему остается дождаться соответствующих действий от «Аякса».
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Райола о переходе де Лигта в «Юве»: «С Маттейсом все согласовано. Теперь ход за «Аяксом»
Sports.ruвчера в 21:48
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