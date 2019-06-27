Де Лигт договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом»РИА Новости вчера в 18:20

Капитан амстердамского футбольного клуба "Аякс" Маттейс де Лигт достиг договоренности об условиях личного контракта с туринским "Ювентусом", сообщает Sky Sports.

Де Лигт договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом»

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