Футбол
Де Лигт договорился об условиях личного контракта с «Ювентусом»РИА Новости вчера в 18:20
Капитан амстердамского футбольного клуба "Аякс" Маттейс де Лигт достиг договоренности об условиях личного контракта с туринским "Ювентусом", сообщает Sky Sports.
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Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Культура
С 1 сентября в школах введут «Культурные нормативы»
Апробация нововведения в рамках межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы для школьников" пройдёт в восьми регионах России.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
Обновлено в 02:07
Футбол
Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой
Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Общество
Госдеп планирует провести в Румынии поэтический конкурс о коммунизме
Госдепартамент планирует привлечь румынские НКО для организации поэтического конкурса на тему «Жизнь при коммунизме» среди старшеклассников.
Обновлено в 00:01
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан в Керченском проливе в ноябре прошлого года, женился на своей невесте Татьяне в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В центре Екатеринбурга в аварию попала правительственная машина
Во время аварии в центре Екатеринбурга перевернулась машина. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы произошедшего.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
На форуме «Армия-2019» впервые показали показали пистолетный комплекс «Удав» в калибре 9х19 миллиметров, задуманный как замена пистолету Макарова (ПМ).
Обновлено в 02:16
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено вчера в 07:21
ЖКХ
У них 22 магазина: «Спецавтобаза» — о том, почему запретила ТСЖ на Пионерке собирать мусор раздельно
В ЕМУП «Спецавтобаза» прокомментировали историю с переходом на раздельный сбор мусора и оплату по его фактическому объему в ТСЖ на Уральской, 60.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Россия получила первую заявку на экспорт боевого робота «Уран-9Э»
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун потратила 6 миллионов долларов на новый дом
Личное имение обошлось кинозвезде в 6,2 миллиона долларов. Новый дом актрисы располагается на большом участке земли в два акра.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам, член партии ЛДПР Леонид Слуцкий во втором туре голосования не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы занять должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 15:33