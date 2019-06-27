Футбол
Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контрактаМатч ТВ вчера в 18:58
По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта. Как сообщает источник, стороны заключили пятилетнее соглашение с зарплатой в 12 миллионов евро в год включая бонусы.
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Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Следствие проверяет причастность «отравителя с Хохловки» к педофилии
Следственный комитет проверяет информацию о том, что 26-летний Мурат Сабаров может быть причастен к сексуальному насилию в отношении двух несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 14:45
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Волкер высказался о разведении сил в Донбассе
Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Политика
В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Происшествия
Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил
Обновлено в 05:26
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол
Чистка легионеров: как новый лимит отразится на «Зените»
Новый лимит на легионеров анонсирует неизбежные перемены в составе «Зенита».
Обновлено вчера в 09:12
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
В Новом Уренгое ФСБ удалось остановить группу преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.
Обновлено в 04:14
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Политика
Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Общество
НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя
Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя.
Обновлено в 04:08
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Общество
Из Сергиева Посада сделают Ватикан
Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 04:20
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Аллой Покровской
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48