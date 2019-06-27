Футбол

Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контрактаМатч ТВ вчера в 18:58

По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта. Как сообщает источник, стороны заключили пятилетнее соглашение с зарплатой в 12 миллионов евро в год включая бонусы.
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«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом

Sport24.ruвчера в 18:23

«Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом с зарплатой 12 млн евро в год

Sports.ruвчера в 17:50

Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»

Чемпионатвчера в 19:27

Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта

Матч ТВвчера в 18:58

Источник: «Ювентус» договорился о контракте с де Лигтом

Спорт-Экспрессвчера в 18:03

«Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта

Советский спортвчера в 18:01

«Ювентус» видит в Бельерине замену для Канселу

Евро-футбол.рувчера в 16:21
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Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Следствие проверяет причастность «отравителя с Хохловки» к педофилии

Следственный комитет проверяет информацию о том, что 26-летний Мурат Сабаров может быть причастен к сексуальному насилию в отношении двух несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 14:45
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Футбол

«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето

«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Волкер высказался о разведении сил в Донбассе

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер высказал свое мнение о разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Политика

В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»

Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

Обновлено в 02:17
Происшествия

Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил

Обновлено в 05:26
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика

Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Футбол

Чистка легионеров: как новый лимит отразится на «Зените»

Новый лимит на легионеров анонсирует неизбежные перемены в составе «Зенита».
Обновлено вчера в 09:12
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

В Новом Уренгое ФСБ удалось остановить группу преступников, которые занимались контрабандой оружия с территории Украины и Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.
Обновлено в 04:14
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Политика

Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Общество

НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя

Почти 70% граждан России считают заработную плату самой значимой характеристикой идеального работодателя.
Обновлено в 04:08
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Общество

Из Сергиева Посада сделают Ватикан

Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Политика

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 04:20
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Аллой Покровской

Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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