Футбол

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»Газета.Ru 21:23

Защитник голландского "Аякса" Маттейс де Лигт близок к переходу в итальянский "Ювентус", сообщает Sport24. Об этом заявил агент игрока Мино Райола.
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Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Sport24.ru20:00

Райола о переходе де Лигта в «Юве»: «С Маттейсом все согласовано. Теперь ход за «Аяксом»

Sports.ru21:48

Агент: «Де Лигт договорился с „Ювентусом“, дело за „Аяксом“»

Soccer.ru17:40

Источник: «Ювентус» согласовал с де Лигтом условия контракта

Спорт-Экспресс19:04

Райола: «Де Лихт договорился с „Ювентусом“, теперь дело за „Аяксом“»

Евро-футбол.ру17:42

Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Газета.Ru21:23

Де Лигт 8 июля начнёт подготовку к сезону в составе «Аякса»

Чемпионат15:15
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено в 19:25
Политика

Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 18:03
Общество

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве

Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено в 20:31
Футбол

Хёведес: каждый в «Локомотиве» хочет выиграть чемпионат России

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Обновлено в 20:07
Экономика

Как раздается триллион рублей малому бизнесу по льготным ставкам

Программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года была утверждена в декабре 2018 года.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Кино

20-летний актер Disney умер от приступа во сне

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

В ВВС Индии опасаются, что «Рафалям» могут помешать индийские голуби

Обновлено в 03:30
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 22:16
Наука

Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России

Обновлено в 08:36
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Политика

В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ

В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Общество

Магазины «Пятерочка» хотят конкурировать с «Почтой России»

Компания X5 Retail Group хочет запустить сервис отправки и выдачи посылок в магазинах «Пятерочка».
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Ливийский аэропорт Митига закрыт после ракетного обстрела

Аэропорт Митига в пригороде ливийской столицы Триполи объявлен закрытым после нанесения по нему удара с воздуха в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 15:35
Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Здоровье

В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей

Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Политика

Берлин признал необходимость «Северного потока - 2»

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ нуждается в газопроводе "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bild.
Обновлено в 21:56
Общество

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июля для всех знаков Зодиака

Советы Василисы Володиной помогут вам преуспеть в любви и в делах на этой неделе.
Обновлено в 22:30
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Общество

На Дальнем Востоке ищут риелтора на зарплату до 1,5 миллиона рублей

Первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

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Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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