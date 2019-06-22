Футбол
Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»Metaratings 06:38
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту. 19-летний голландец согласен на переход в туринскую команду, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сумма трансфера оценивается в 60-70 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Поклонники обеспокоены внешним видом Мэттью Перри
Обновлено в 02:31
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео
Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Общество
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Рома» хочет вернуть Гамшика в Серию А
Итальянская «Рома» желает, чтобы ряды команды пополнил легенда «Наполи», ныне выступающий в китайском «Далянь Ифань», Марек Гамшик.
Обновлено в 06:03
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Баскетбол
Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира
Центровой клуба НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Путешествия
Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов
В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 05:39
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Политика
Huawei подала иск к Министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала в США иск к Министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование.
Обновлено вчера в 20:45
Автоспорт
Квят стартует с последнего места на Гран-при Франции
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену
Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54