Футбол

Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»Metaratings 06:38

Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту. 19-летний голландец согласен на переход в туринскую команду, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сумма трансфера оценивается в 60-70 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта

Матч ТВвчера в 19:06

СМИ: де Лигт решил перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс06:23

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Чемпионат01:07

Де Лигт близок к продолжению карьеры в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 21:44

Капитан «Аякса» определился со следующим клубом

Газета.Ru07:31

СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта

Sportbox.RUвчера в 19:06

Де Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год

Soccer.ruвчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Поклонники обеспокоены внешним видом Мэттью Перри

Обновлено в 02:31
Политика

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Общество

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Футбол

«Рома» хочет вернуть Гамшика в Серию А

Итальянская «Рома» желает, чтобы ряды команды пополнил легенда «Наполи», ныне выступающий в китайском «Далянь Ифань», Марек Гамшик.
Обновлено в 06:03
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Баскетбол

Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира

Центровой клуба НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Спорт

Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси

Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Путешествия

Жители Пальма-де-Мальорки попросили власти ограничить число туристов

В Испании жители Пальма-де-Мальорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 05:39
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Политика

Huawei подала иск к Министерству торговли США

Китайская компания Huawei подала в США иск к Министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование.
Обновлено вчера в 20:45
Автоспорт

Квят стартует с последнего места на Гран-при Франции

Обновлено в 05:58
Происшествия

В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное