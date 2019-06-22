Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИГазета.Ru вчера в 21:52

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт". По информации с официального сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок близок к переходу в итальянский чемпионат. Сумма трансфера составит €70 млн, а его зарплата - €20 млн в год.

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Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ

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