Футбол
Де Лигт сказал, у кого хотел бы учиться в «Ювентусе»Нева Спорт 10:16
Новичок туринского «Ювентуса», голландский защитник Матейс Де Лигт рассказал о том, какую ответственность накладывает на него выбранный номер, а также у кого он хотел бы учиться в новом клубе. Слова игрока приводит Football Italia.
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Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено в 12:28
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск
Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота - Североморск - от учебного удара с воздуха.
Обновлено в 17:05
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотник
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Генич ожидает сухой победы ЦСКА над «Оренбургом»
В прошлом сезоне «Оренбург» обыграл ЦСКА (3:2) в Москве, причем по делу.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Технологии
Украинец украл у Microsoft более $10 млн
Украинец Владимир Квашук обманным путем украл у компании Microsoft более $10 млн.
Обновлено в 19:18
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 10:23
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Политика
Путин ответил на вопрос о своем президентстве
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну ответил на вопрос о своем президентстве.
Обновлено в 21:57
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 20:17
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Финансы
Активы выросли на фоне ожиданий снижения ставки ФРС
Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс на банковской конференции в четверг сказал, что при низких ставках и инфляции чиновники не могут позволить себе взять паузу в ожидании проявления экономических проблем и должны принимать превентивные меры.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Жена умирающего экс-футболиста «Зенита»: «Фернандо не спит ночами, потому что боится умереть»
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии
Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.
Обновлено в 10:59
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено в 10:54
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
Обновлено в 19:48
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17