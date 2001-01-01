Новичок туринского «Ювентуса», голландский защитник Матейс Де Лигт рассказал о том, какую ответственность накладывает на него выбранный номер, а также у кого он хотел бы учиться в новом клубе. Слова игрока приводит Football Italia.

Де Лигт сказал, у кого хотел бы учиться в «Ювентусе»

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