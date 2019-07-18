Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт объяснил, почему выбрал в качестве продолжения карьеры туринский "Ювентус", сообщает Sport24.

Де Лигт рассказал о причинах перехода в «Ювентус»

Происшествия Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.

Политика Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.

Политика ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17 Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.

Политика В МИД прокомментировали новый проект США о санкциях Для членов конгресса США законопроекты о новых санкциях против России — возможность саморекламы, заявили в российском МИД, комментируя очередную инициативу американских законодателей.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Футбол В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.

Политика В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.

Шоу-бизнес Алла Пугачева притворилась глухой Журналист спрашивает, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале, но она молча проходит мимо.

Шоу-бизнес 52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Технологии FaceApp стало самым скачиваемым приложением в AppStore Российское приложение FaceApp стало самой скачиваемой бесплатной программой в AppStore по всему миру.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Наука Создан новый материал для литиевых аккумуляторов Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Политика Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.