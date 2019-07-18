Футбол
Де Лигт рассказал о причинах перехода в «Ювентус»Газета.Ru вчера в 10:23
Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт объяснил, почему выбрал в качестве продолжения карьеры туринский "Ювентус", сообщает Sport24.
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Де Лигт объяснил, почему предпочел переход в «Ювентус» трансферу в «Барселону» или «ПСЖ»
Sport24.ruвчера в 07:23
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Политика
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ
Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.
Обновлено в 08:21
Политика
В МИД прокомментировали новый проект США о санкциях
Для членов конгресса США законопроекты о новых санкциях против России — возможность саморекламы, заявили в российском МИД, комментируя очередную инициативу американских законодателей.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Футбол
Конте: «Мне нравится игра Лукаку»
Вы хорошо знаете, что мне нравится его игра.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Политика
Названа стоимость кроссовок Путина
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева притворилась глухой
Журналист спрашивает, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале, но она молча проходит мимо.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Технологии
FaceApp стало самым скачиваемым приложением в AppStore
Российское приложение FaceApp стало самой скачиваемой бесплатной программой в AppStore по всему миру.
Обновлено в 07:27
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Авто
Обновленную LADA Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:48