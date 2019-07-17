Футбол

Маттейс Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»Еженедельник Футбол 04:10

Маттейс де Лигт в ближайшее время завершит свой переход из «Аякса» в «Ювентус». 19-летний футболист накануне прилетел в Турин. Сообщается, что сегодня утром он прибыл на медицинский осмотр для своей новой команды.
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Райола: «Слухи о переходе Де Лигта в «Барселону» были ерундой!»

Sport24.ru06:12

Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Sports.ru02:44

Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус» (видео)

Советский спорт04:22

Матийс де Лигт. Руководство по эксплуатации

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Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

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Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус». Видео

Спорт-Экспресс03:17

Названы финансовые аспекты перехода де Лихта в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 17:29
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Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
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Политика

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Ракета «Протон-М» улетела в космос с заклеенной трещиной

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала в космос с трещиной, сообщил источник.
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«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

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Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
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Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Путешествия

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Маньяк напал на 37-летнюю женщину в одной из столичных гостиниц.
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Госдума ужесточила наказание за непропуск скорой помощи

Речь идет также о непропуске машин скорой помощи. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:16
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Зеленский потребовал срочное заседание Рады

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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
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Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено

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Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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