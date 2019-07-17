Футбол
Маттейс Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»Еженедельник Футбол 04:10
Маттейс де Лигт в ближайшее время завершит свой переход из «Аякса» в «Ювентус». 19-летний футболист накануне прилетел в Турин. Сообщается, что сегодня утром он прибыл на медицинский осмотр для своей новой команды.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
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