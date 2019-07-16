Футбол
Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»Газета.Ru вчера в 17:02
Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24. Молодой спортсмен не один месяц выбирал, где же продолжить карьеру.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика
Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Задержан «друг» Кудрина, которому Путин подарил лабрадора
Крупный петербургский предприниматель и продюсер Рушан Насибулин задержан полицией по обвинению в хищении крупной суммы денег у министерства промышленности и торговли России.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Google официально подтвердила закрытие проекта поисковика для Китая
В течение нескольких месяцев Google обходила вопросы, касающиеся статуса цензурированной версии поисковой системы для Китая, но во вторник на слушаниях в сенате о проекте Dragonfly высказался один из топ-менеджеров компании.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Экономика
Россияне предпочитают копить на старость самостоятельно
Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В ДТП на «Скандинавии» пострадали четыре человека
В среду, 17 июля, в двенадцатом часу дня на 99-м километре трассы «Скандинавия» произошла авария с участием BMW и «Лада Калина».
Обновлено в 07:41
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
За кулисами ток-шоу Смешко хотел продемонстрировать Добродомову «третий закон Ньютона»
Во время паузы в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 16 июля лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко напал на своего оппонента в студии - народного депутата Дмитрия Добродомова.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Общество
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о росте числа беженцев из Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Россию причиной роста числа беженцев в Сирии, посоветовал Вашингтону заниматься не изобретением несуществующих фактов, а своими действиями, вызывающими проблемы в САР.
Обновлено в 06:52
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38