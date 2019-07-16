Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24. Молодой спортсмен не один месяц выбирал, где же продолжить карьеру.

Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»

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