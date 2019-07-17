Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл на медицинский осмотр для «Ювентуса». Видео с прибытием голландского игрока опубликовано в «твиттере» туринского клуба. Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн.

Происшествия Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Наука Компания Илона Маска собралась совместить мозг человека с компьютером Созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, просит руководство США разрешить провести испытания на людях.

Путешествия Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.

Политика Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.

Армия и оружие МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии Американское командование намерено увеличить численность сотрудников частных военных компаний в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Интернет Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности Приложение FaceApp, позволяющее с помощью нейросетей манипулировать фотографиями, обрело вторую жизнь, став вирусным среди западных звезд.

Наука Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).

Политика МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе Вступление на Украине в силу закона о государственном языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и связано с дальнейшим осложнением ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Политика Против Порошенко завели 11 уголовных дел Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.