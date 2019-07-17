Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»Чемпионат 03:28
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт прибыл на медицинский осмотр для «Ювентуса». Видео с прибытием голландского игрока опубликовано в «твиттере» туринского клуба. Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер де Лигта за € 75 млн.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Вашингтон
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