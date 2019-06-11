Футбол
Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»Чемпионат вчера в 17:32
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в «ПСЖ», утверждает AS. По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ».
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Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов
Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
Обновлено в 01:32
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
В России запустят автоматическую систему определения бедных
В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности.
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:33
Культура
Okko инвестирует в сериалы для смартфонов
Первым партнером онлайн-кинотеатра станет Red Carpet Studio Онлайн-кинотеатр Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
«Мы ожидаем появления консорциумов крупных игроков»
Аналогично в четырех «дорожных картах» сквозным образом в качестве субтехнологии были выделены нейротехнологии, которые и так достаточно успешно разрабатываются в рамках рынка «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено вчера в 03:42
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье
Медики «сорвали маски» с восьми псевдо-полезных продуктов
На самом деле большинство ошибаются, употребляя ряд продуктов, которые пользы не несут. Якобы полезными считаются обезжиренные продукты.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов
Ведомство считает целесообразными запретить захоронение и уничтожение продуктов питания, которые могут быть употреблены в пищу.
Обновлено в 01:36
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ
Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье
Британские врачи диагностировали ребенку колики вместо порока сердца
Обеспокоенная Смоллвуд решила обратиться в другую больницу, специалисты которой диагностировали малышу порок сердца и немедленного оказались ему необходимую помощь.
Обновлено в 01:09
Транспорт
Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны
Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС
По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55