Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»Чемпионат вчера в 17:32

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в «ПСЖ», утверждает AS. По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ».
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Защитник «Аякса» близок к переходу в «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:00

СМИ: Матейс де Лигт намерен выбрать «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 19:23

СМИ: де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 19:58

СМИ: «Вероятно, де Лигт сделает выбор в пользу „ПСЖ“»

ProstoProSportвчера в 18:30

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Чемпионатвчера в 17:32

«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту

Советский спортвчера в 11:20

Силессен не торопится покидать «Барселону»

Евро-футбол.ру09 июня в 12:50
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов

Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
Обновлено в 01:32
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

Обновлено вчера в 03:44
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

В России запустят автоматическую систему определения бедных

В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности.
Обновлено вчера в 04:24
Общество

Роскачество проверило детские подгузники

Роскачество провело исследование детских подгузников, которое показало, что все популярные в России марки подгузников безопасны, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Около 700 участников несанкционированных акций задержали в Казахстане

Обновлено в 00:47
Культура

Okko инвестирует в сериалы для смартфонов

Первым партнером онлайн-кинотеатра станет Red Carpet Studio Онлайн-кинотеатр Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено 09 июня в 16:25
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

«Мы ожидаем появления консорциумов крупных игроков»

Аналогично в четырех «дорожных картах» сквозным образом в качестве субтехнологии были выделены нейротехнологии, которые и так достаточно успешно разрабатываются в рамках рынка «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено вчера в 03:42
Экономика

Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов

В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье

Медики «сорвали маски» с восьми псевдо-полезных продуктов

На самом деле большинство ошибаются, употребляя ряд продуктов, которые пользы не несут. Якобы полезными считаются обезжиренные продукты.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов

Ведомство считает целесообразными запретить захоронение и уничтожение продуктов питания, которые могут быть употреблены в пищу.
Обновлено в 01:36
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБ

Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено вчера в 14:41
Здоровье

Британские врачи диагностировали ребенку колики вместо порока сердца

Обеспокоенная Смоллвуд решила обратиться в другую больницу, специалисты которой диагностировали малышу порок сердца и немедленного оказались ему необходимую помощь.
Обновлено в 01:09
Транспорт

Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны

Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС

По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено вчера в 17:17
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено вчера в 04:55
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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