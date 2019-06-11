Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»Чемпионат 17:32

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS. По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ».
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Защитник «Аякса» близок к переходу в «ПСЖ»

Газета.Ru21:00

СМИ: Матейс де Лигт намерен выбрать «ПСЖ»

Матч ТВ19:23

Де Лихт сомневается в переходе в «Барселону»

Евро-футбол.ру08:18

СМИ: «Вероятно, де Лигт сделает выбор в пользу „ПСЖ“»

ProstoProSport18:30

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Чемпионат17:32

«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту

Советский спорт11:20

СМИ: де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Спорт-Экспресс19:58
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

Обновлено в 03:44
Происшествия

Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите

Обновлено в 20:28
Политика

Кремль следит за делом журналиста Голунова, о нем доложено президенту

Кремль внимательно следит за делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:14
Финансы

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено в 22:01
Футбол

Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:37
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Культура

Владимир Путин поздравил балерину Светлану Захарову с юбилеем

Глава России Владимир Путин поздравил приму Большого театра Светлану Захарову с юбилеем. Балерине 10 июня исполнилось 40 лет.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

Обновлено в 21:12
Политика

Путин поговорил с принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Происшествия

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено в 06:32
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
Обновлено в 20:04
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Общество

Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов

Самым богатым главой региона в России стал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заработавший за год больше 234 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Угонщику тепловоза в Хабаровском крае вынесли приговор

За угон подвижного состава в Хабаровском крае осудили помощника машиниста тепловоза Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года мужчина решил похитить дизельное топливо из тепловоза, находящегося на территории эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал.
Обновлено в 20:30
Наука

Облик ранних фотографий определили наночастицы

Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено в 14:51
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Футбол

Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 17:12
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу

Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Здоровье

Глава украинского Минздрава намекнула Зеленскому о вреде шаурмы

Обновлено в 15:56
Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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