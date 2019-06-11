Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»Чемпионат 17:32

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS. По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ».
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Защитник «Аякса» близок к переходу в «ПСЖ»

Газета.Ru21:00

СМИ: Матейс де Лигт намерен выбрать «ПСЖ»

Матч ТВ19:23

«Барселона» готова перебить предложения по де Лигту

Советский спорт11:20

СМИ: «Вероятно, де Лигт сделает выбор в пользу „ПСЖ“»

ProstoProSport18:30

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Чемпионат17:32

СМИ: де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Спорт-Экспресс19:58

Де Лихт сомневается в переходе в «Барселону»

Евро-футбол.ру08:18
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Баскетбол

Тони Паркер объявил о завершении карьеры

Обновлено в 12:26
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Экономика

Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики

Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:04
Кино

Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток

Голливудский режиссёр Стивен Спилберг работает над новым сериалом в жанре ужасы, об этом заявил основатель видеоплатформы Quibi Джефф Катценберг.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Здоровье

При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак

Во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек), сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 10:31
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Небольшой самолет упал в Калифорнии

Обновлено в 17:24
Кино

Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ показала на «Кинотавре» свой новый фильм

Новый фильм режиссёра китайского происхождения, финалистки шоу «Голос» Ян Гэ открыл конкурсную программу российского кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 12:50
Политика

Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено в 20:03
Культура

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу не живёт с мужем Брэдом Фэлчаком ради сохранения брака

Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фэлчаком являются занятыми людьми и не могут себе позволить наслаждаться обществом друг друга постоянно.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Совбез ООН продлил запрет на поставки оружия в Ливию

Обновлено в 12:31
Спорт

Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Происшествия

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество

ФАС возбудила дело против мэрии Ростова за «мутные» госконтракты со СМИ

В Ростовском управлении Федеральной антимонопольной службы состоялось первое заседание по поводу прошлогодней госзакупки мэрии на информационное обслуживание.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире

Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Финансы

Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб

Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Авто

Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Сотрудницу «Алросы» арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:20
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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