Футбол
Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»Чемпионат 17:32
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS. По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Баскетбол
Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Обновлено в 12:26
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Экономика
Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики
Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:04
Кино
Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток
Голливудский режиссёр Стивен Спилберг работает над новым сериалом в жанре ужасы, об этом заявил основатель видеоплатформы Quibi Джефф Катценберг.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Здоровье
При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак
Во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек), сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 10:31
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Небольшой самолет упал в Калифорнии
Обновлено в 17:24
Кино
Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ показала на «Кинотавре» свой новый фильм
Новый фильм режиссёра китайского происхождения, финалистки шоу «Голос» Ян Гэ открыл конкурсную программу российского кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 12:50
Политика
Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено в 20:03
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу не живёт с мужем Брэдом Фэлчаком ради сохранения брака
Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фэлчаком являются занятыми людьми и не могут себе позволить наслаждаться обществом друг друга постоянно.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Совбез ООН продлил запрет на поставки оружия в Ливию
Обновлено в 12:31
Спорт
Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество
ФАС возбудила дело против мэрии Ростова за «мутные» госконтракты со СМИ
В Ростовском управлении Федеральной антимонопольной службы состоялось первое заседание по поводу прошлогодней госзакупки мэрии на информационное обслуживание.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире
Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Финансы
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб
Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.
Обновлено в 21:05
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35