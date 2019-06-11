Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»Чемпионат 17:32

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS. По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ».

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

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