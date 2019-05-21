Футбол

«Барселона» заплатит 74 миллиона евро за де ЛигтаСпорт-Экспресс вчера в 19:18

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт продолжит карьеру в "Барселоне". Как утверждает Sky Sports, испанский клуб договорился о трансфере за 74 миллиона евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английских клубов.
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Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Газета.Ruвчера в 23:19

«Барселона» заплатит 74 миллиона евро за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 19:18

Sky Sports: Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 миллиона

Бомбардир.ру00:21

Источник: де Лигт летом перейдёт в «Барселону» за € 74 млн

Чемпионатвчера в 21:37

СМИ: «Барселона» договорилась о трансфере де Лигта за 74 миллиона евро

Матч ТВвчера в 20:30

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Sport24.ruвчера в 21:56

«Ювентус» и «ПСЖ» могут перехватить де Лигта у «Барселоны»

Советский спортвчера в 10:18
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Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Приморье три села оказались отрезанными от мира после циклона

Режим ЧС объявлен в Партизанском районе Приморья после того, как в результате циклона три села отрезало из-за размыва дороги, сообщил РИА Новости представитель отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района.
Обновлено в 00:17
Экономика

Фондовый рынок США снижается из-за санкций против Huawei

Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Общество

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Водитель пострадал после наезда на открытый люк в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 22:54
Политика

В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Общество

Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза

Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:59
Политика

Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства

По данным Bloomberg, Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера за время нахождения на посту президента Украины.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Экс-главу регулятора ценных бумаг КНР подозревают в махинациях

Антикоррупционные органы Китая приступили к расследованию в отношении бывшего главы Государственного комитета по контролю над ценными бумагами Ли Шиюйя.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В Сети появились фото оружия джихадистов, найденного САА в Хаме

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

Потери бюджета от передачи «Роскапитала» в «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд

Потери казны связаны с недостатками нормативно-правового регулирования при передаче имущества, констатируют в Счетной палате.
Обновлено в 02:10
Политика

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Футбол

Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»

На поле всякое случается, но никогда нельзя переходить на национальности.
Обновлено вчера в 18:16
Автоспорт

Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Общество

Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет под названием "30 до 30", в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).
Обновлено в 01:54
Авто

Мифы и факты про ГАЗ-24–02

Обновлено в 02:00
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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