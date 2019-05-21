Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евроSport24.ru вчера в 21:56

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports. По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Де Лигт сыграл 55 матчей за «Аякс», в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Газета.Ruвчера в 23:19

Sky Sports: Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 миллиона

Бомбардир.ру00:21

СМИ: «Барселона» договорилась о трансфере де Лигта за 74 миллиона евро

Матч ТВвчера в 20:30

Источник: де Лигт летом перейдёт в «Барселону» за € 74 млн

Чемпионатвчера в 21:37

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Спорт-Экспрессвчера в 19:18

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Советский спортвчера в 10:18

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Sports.ruвчера в 08:19
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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