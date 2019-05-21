Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евроSport24.ru вчера в 21:56
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports. По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Де Лигт сыграл 55 матчей за «Аякс», в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Кино
Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие
21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.
Обновлено в 00:34
Авто
Новый Lynk&Co, который появится в РФ, сфотографировали на автовозе
Под капотом Lynk&Co 03+ установят турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, Его мощность, работая с роботизированной КП, составит 254 л.с. В дальнейшем седан получит еще и дорожную версию гоночного Lynk&Co 03 TCR с 350-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 11:34
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика
«Украина не переживет Порошенко-2»: глава Крыма о Зеленском
Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского ужесточить санкции против России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол
Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал»
Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре
Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО
Занимается спортом, много читает, а также соблюдает традиции ислама. В «Мемориале» напомнили, что Оюб Титиев свою вину не признает.
Обновлено в 03:07
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции из-за увеличения числа комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья.
Обновлено в 01:44
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Администрация США собралась ввести санкции против «Северного потока-2»
Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом
Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.
Обновлено в 02:08
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Игры
Sony открыла киностудию PlayStation Productions
Sony начнет выпускать собственные фильмы по играм, права на которые принадлежат компании.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН
Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Авто
АвтоВАЗ рассказал, что ждать от серийного варианта новой Lada 4х4
В очередном выпуске программы «В самом деле» на YouTube специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал, что ждать от серийного воплощения внедорожника на самом деле.
Обновлено в 01:07