Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евроSport24.ru вчера в 21:56
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports. По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Де Лигт сыграл 55 матчей за «Аякс», в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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