Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евроГазета.Ru вчера в 23:19

По информации Sky Sports, сине-гранатовые сошлись на сумме в 74 миллиона евро. Переход игрока состоится в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Де Лигт вышел на поле в 55 матчах за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
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Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Газета.Ruвчера в 23:19

Sky Sports: Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 миллиона

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Советский спортвчера в 10:18

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«Барселона» заплатит 74 миллиона евро за де Лигта

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В «Барселоне» опасаются, что трансфер де Лигта может сорваться

Sports.ruвчера в 08:19
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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