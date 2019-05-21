Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евроГазета.Ru вчера в 23:19
По информации Sky Sports, сине-гранатовые сошлись на сумме в 74 миллиона евро. Переход игрока состоится в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Де Лигт вышел на поле в 55 матчах за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске
Обновлено в 04:09
Политика
Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Футбол
Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе
В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Прокурор попросил о наказании для Талькова
Обновлено в 04:26
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»
Обновлено в 02:12
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом
Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.
Обновлено в 02:08
Политика
Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией
Россия «пугает» страны в ЕС и США традиционным ценностями, которые они пытаются истребить.
Обновлено в 05:08
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»
Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Экономика
Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре
Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:30
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия
Тело рабочего пробило крышу автобуса при взрыве на АЗС в Серпухове
Тело одного из рабочих перебросило на автостоянку, пробило потолок рейсового автобуса и упало в салоне.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Златоусте стая собак напала на ребенка
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Задержаны лжеврачи, которые обманули россиян на 1 млрд рублей
В России задержана группа лжеврачей, обманувших более 11 тыс. человек на сумму около 1 млрд руб. Жертв мошенников приглашали на бесплатное медицинское обследование, после чего ставили несуществующие диагнозы, заставляя брать кредиты на дорогостоящее лечение.
Обновлено в 04:18