Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 23:02
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Как сообщает Mirror, английский клуб готов был заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов фунтов стерлингов, но игрок отклонил предложение, несмотря на зарплату в 250 тысяч фунтов стерлингов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье
Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:20
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Транспорт
Движение в Москве ограничат 4 мая из-за репетиции парада
Обновлено 04 мая в 02:55
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео
Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Здоровье
Названы 5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом
Обновлено в 01:55
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Экономика
Акционеры «Башнефти» могут получить 28 млрд рублей в виде дивидендов
Чистая прибыль "Башнефти" по итогам прошлого года составила 101,8 млрд руб. На каждую обыкновенную и привилегированную акции предлагается выплатить по 158,95 руб. Аналогичный размер выплат был установлен по итогам 2017 года.
Обновлено в 02:14
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В России задумались о введении платного заказа столиков
В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера
Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.
Обновлено в 02:32
Экономика
Власти выделили средства на погашение долгов работникам «Радиоприбора»
Правительство РФ направило почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Москве проверили почти 40 объектов после сообщений о минировании
К вечеру 6 мая стало известно, что около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве после анонимных сообщений о минировании.
Обновлено вчера в 20:59