Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 23:02

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Как сообщает Mirror, английский клуб готов был заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов фунтов стерлингов, но игрок отклонил предложение, несмотря на зарплату в 250 тысяч фунтов стерлингов.
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Де Лихт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру02:17

СМИ: Де Лигт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU02:01

Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru00:51

СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт01:49

СМИ: де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:24

СМИ: Де Лигт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ02:01

Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 23:02
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