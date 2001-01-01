Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 23:02
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Как сообщает Mirror, английский клуб готов был заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов фунтов стерлингов, но игрок отклонил предложение, несмотря на зарплату в 250 тысяч фунтов стерлингов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Политика
Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
Обновлено вчера в 15:42
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Осмотрев в понедельник в Шереметьево сгоревший самолет, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчеты своих подчиненных.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Религия
Радоница в этом году отмечается 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
Обновлено в 02:36
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Наука
ООН: миллион видов растений и животных находится под угрозой вымирания
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Футбол
Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»
В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Общество
Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы
Поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян.
Обновлено в 04:53
Политика
В Подмосковье похоронили создателя Ил-76 Генриха Новожилова
Обновлено в 05:06
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Технологии
«Лаборатория Касперского» стала совладельцем разработчика «Мой офис»
«Лаборатория Касперского» купила 29,5% российской компании «Новые облачные технологии» (НОТ) — она разрабатывает «российский Microsoft Office» «Мой Офис».
Обновлено в 04:01
Авто
Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге
По данным аналитического агентства "Автостат", лидирующую позицию среди брендов на вторичном рынке Северной столицы по итогам первых трёх месяцев 2019-го завоевал немецкий Volkswagen с результатом 3 098 перепроданных машин.
Обновлено в 03:33
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Японии нашли фрагменты «черного ящика» пропавшего F-35A
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице
Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено в 04:31
Кино
Красноярские фонтаны на открытии сыграют музыку из «Игры престолов»
Внимательный зритель и слушатель без труда услышит знакомые мелодии - музыку из ставшего культовым сериала.
Обновлено в 02:44
Экономика
Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале выросла на 27%
Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 45,055 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 11:35