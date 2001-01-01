Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 23:02

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Как сообщает Mirror, английский клуб готов был заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов фунтов стерлингов, но игрок отклонил предложение, несмотря на зарплату в 250 тысяч фунтов стерлингов.
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СМИ: «Барселона» уже договорилась о покупке де Лигта

Спорт-Экспресс06:48

Де Лихт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру02:17

Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru00:51

СМИ: Де Лигт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU02:01

СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт01:49

СМИ: де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:24

СМИ: Де Лигт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ02:01
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Общество

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Обновлено в 10:05
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

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Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Samsung просит не отменять предзаказы на Galaxy Fold

Компания Samsung просит клиентов не отменять оформленные предзаказы на смартфон Galaxy Fold.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Появились последние фото Жанны Фриске с сыном

Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
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Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

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Обновлено в 07:27
Общество

В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

В Британии Ассанжа 1 мая приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
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Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия

ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
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Происшествия

Отец командира сгоревшего SSJ-100 отверг обвинения в адрес пилотов

Отец командира сгоревшего в «Шереметьево» самолета Дениса Евдокимова считает, что обвинения в том, что пилоты разучились летать без компьютеров, несправедливы.
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Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

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Обновлено в 02:03
Политика

Глазьев заявил о разгроме Русского мира на Украине

«Именно последовательное и принципиальное невмешательство во внутренние дела Украины развязало руки американским спецслужбам и западным агентам влияния, которые руками выращенных ими же неонацистов совершили разгром Русского мира в Малороссии, Новороссии и Карпатороссии», — написал эксперт.
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Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Общество

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напомнила владельцам мессенждеров о необходимости следовать требованиям, связанным с идентификацией пользователей.
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Шоу-бизнес

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Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.
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КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона

Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.
Обновлено в 08:59
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Стивен Кинг выдвинул свою версию финала «Игры престолов»

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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 23:16
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

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Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

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Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира

Перед отъездом за океан с Гавриковым была достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие на чемпионате мира в Словакии.
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Скончалась автор книги про «Гардемаринов»

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Маттейс Де Лигт
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Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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