Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс вчера в 23:02
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Как сообщает Mirror, английский клуб готов был заплатить за 19-летнего голландца 60 миллионов фунтов стерлингов, но игрок отклонил предложение, несмотря на зарплату в 250 тысяч фунтов стерлингов.
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Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Происшествия
ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае
Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Samsung просит не отменять предзаказы на Galaxy Fold
Компания Samsung просит клиентов не отменять оформленные предзаказы на смартфон Galaxy Fold.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Появились последние фото Жанны Фриске с сыном
Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество
В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме
В Британии Ассанжа 1 мая приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Обновлено в 07:43
Общество
В Москве к 9 мая возложили цветы не дожившему до ВОВ маршалу
Обновлено в 09:54
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия
ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Политика
В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Отец командира сгоревшего SSJ-100 отверг обвинения в адрес пилотов
Отец командира сгоревшего в «Шереметьево» самолета Дениса Евдокимова считает, что обвинения в том, что пилоты разучились летать без компьютеров, несправедливы.
Обновлено в 10:06
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика
Глазьев заявил о разгроме Русского мира на Украине
«Именно последовательное и принципиальное невмешательство во внутренние дела Украины развязало руки американским спецслужбам и западным агентам влияния, которые руками выращенных ими же неонацистов совершили разгром Русского мира в Малороссии, Новороссии и Карпатороссии», — написал эксперт.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напомнила владельцам мессенждеров о необходимости следовать требованиям, связанным с идентификацией пользователей.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл разрешили назвать сына любимым именем
Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.
Обновлено в 09:12
Хоккей
КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона
Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.
Обновлено в 08:59
Кино
Стивен Кинг выдвинул свою версию финала «Игры престолов»
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира
Перед отъездом за океан с Гавриковым была достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:41
Кино
Скончалась автор книги про «Гардемаринов»
Обновлено в 09:26