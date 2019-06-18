Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru вчера в 14:42

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.
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Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

Советский спортвчера в 15:27

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 14:42

Де Лигт отказался перейти в «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:12

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Матч ТВвчера в 15:30

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»?

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

«Барселона» сделала предложение Матейсу де Лигту и получила отказ

Sport.ruвчера в 16:29

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:36
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Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка

Обновлено в 03:24
Футбол

Газзаев жёстко раскритиковал редакцию журнала «Огонёк»

Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
Обновлено в 04:17
Политика

Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев

Обновлено в 04:47
Происшествия

Второго похитителя 6-летнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде

Обновлено в 04:55
Энергетика

В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%

Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Как сообщила кредитная организация, доля Fletcher в банке 18 июня сократилась с 5,8% до нуля.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика

Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

Обновлено в 03:33
Авто

Электрокар Tesla Model 3 превратился в пикап

На Youtube-канале Simone Giertz опубликовали интересный видеоролик, на котором запечатлен полноценный пикап, построенный своими силами на базе Tesla Model 3. Ведущая канала Симона Гирц решила не ждать выхода оригинального пикапа Tesla и заручившись поддержкой Рича Бенуа, начала строить собственную модель.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле

Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Интернет

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Алжира

Футболист является лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, в 33 матчах забив 21 гол. Также в его активе семь результативных передач.
Обновлено в 04:11
Политика

Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Наука

Ученые назвали новую опасность пляжей из-за глобального потепления

Американские ученые выяснили, что опасные бактерии, вызывающие тяжелые заболевания, мигрируют в океане из-за роста температуры воды.
Обновлено в 03:53
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Экономика

Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско

Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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