Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru вчера в 14:42
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Газзаев жёстко раскритиковал редакцию журнала «Огонёк»
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
Обновлено в 04:17
Политика
Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
Обновлено в 04:04
Энергетика
В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%
Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
На востоке Лондона убили россиянина
На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Как сообщила кредитная организация, доля Fletcher в банке 18 июня сократилась с 5,8% до нуля.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Авто
Электрокар Tesla Model 3 превратился в пикап
На Youtube-канале Simone Giertz опубликовали интересный видеоролик, на котором запечатлен полноценный пикап, построенный своими силами на базе Tesla Model 3. Ведущая канала Симона Гирц решила не ждать выхода оригинального пикапа Tesla и заручившись поддержкой Рича Бенуа, начала строить собственную модель.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Интернет
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Футболист является лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, в 33 матчах забив 21 гол. Также в его активе семь результативных передач.
Обновлено в 04:11
Политика
Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Наука
Ученые назвали новую опасность пляжей из-за глобального потепления
Американские ученые выяснили, что опасные бактерии, вызывающие тяжелые заболевания, мигрируют в океане из-за роста температуры воды.
Обновлено в 03:53
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Экономика
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32