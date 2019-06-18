Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru 14:42
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.
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