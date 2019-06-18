Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru 14:42

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.
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Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

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Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Матч ТВ15:30

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»?

Спорт-Экспресс15:15

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Sport24.ru14:42
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Общество

Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир»

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
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Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

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Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
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Обновлено вчера в 18:39
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
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Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.
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Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
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Алибасов дал первое интервью после отравления

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
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Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США.
Обновлено в 03:39
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
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Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии

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Технологии

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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Обновлено в 14:22
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Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

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Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
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Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре

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Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

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Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Экономика

В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.
Обновлено в 17:53
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
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Политика

Трамп анонсировал депортацию из США миллионов нелегальных мигрантов

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Обновлено в 03:40
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

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Обновлено в 13:23
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Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики

Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыл в «Лужниках» мэр Москвы Сергей Собянин.
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Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование

Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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