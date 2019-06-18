Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru вчера в 14:42

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.
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Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

Советский спортвчера в 15:27

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 14:42

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

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«Милан» не сыграет в Лиге Европы, Зе Луиш и «Порту», «Тамбов» и Саранск

Чемпионатвчера в 17:00

Де Лигт отказался от перехода в «Барселону»

Матч ТВвчера в 15:30

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»?

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

«Барселона» сделала предложение Матейсу де Лигту и получила отказ

Sport.ruвчера в 16:29
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
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Следователи отпустили из СИЗО младшего сына хоккеиста Максима Соколова

Обновлено вчера в 09:23
Политика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Меркель озвучила самое важное условие снятия всех санкций с России

Обновлено вчера в 09:16
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

«Тупица» против «клоуна»: Джо Байден опережает Дональда Трампа

Байден, напротив, считает необходимым отменить налоговые льготы для крупного бизнеса, которые ввел Трамп.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

В Новокузнецке готовят огромный скачок цен на коммунальные услуги

Грубый пример: если человек раньше платил за ЖКУ 100 рублей, то при росте цен и установленном индексе 6%, его нельзя обязать платить больше 106 рублей.
Обновлено вчера в 07:31
Авто

Chery готовит второй премиальный кроссовер бренда Exeed

По предварительным данным, новинка будет построена на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В Москве сохранится 30-градусная жара

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%

В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.
Обновлено вчера в 13:51
Кино

Анна Михалкова признана лучшей детской телеведущей

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Пилот изнасиловал подростка во время полета на частном лайнере в США

20 июля 2017 года миллионер пригласил школьницу полетать на своем личном лайнере.
Обновлено вчера в 22:16
Спорт

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
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Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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