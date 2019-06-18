Де Лигт отказался переходить в «Барселону»Sport24.ru вчера в 14:42

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить Де Лигту по 15 млн евро в год, в то время как «Барселона» отказалась платить голландцу более 6 млн. В прошлом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей и забил семь голов.

Происшествия Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.

Теннис Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.

Политика Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Общество Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.

Футбол Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.

Общество Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Экономика В Новокузнецке готовят огромный скачок цен на коммунальные услуги Грубый пример: если человек раньше платил за ЖКУ 100 рублей, то при росте цен и установленном индексе 6%, его нельзя обязать платить больше 106 рублей.

Авто Chery готовит второй премиальный кроссовер бренда Exeed По предварительным данным, новинка будет построена на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В Приморье осквернили памятник Ленину В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.

Общество В Москве сохранится 30-градусная жара 30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Энергетика Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5% В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.

Происшествия Пилот изнасиловал подростка во время полета на частном лайнере в США 20 июля 2017 года миллионер пригласил школьницу полетать на своем личном лайнере.

Спорт Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.