Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»Спорт день за днем 04:26

Политика Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.

Происшествия В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Политика Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.

Футбол «Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.

Игры Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.

Общество Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Политика Госдума 16 мая рассмотрит законопроект о фотофиксации техосмотра Депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении законопроект, обязывающий проводить фотофиксацию процедуры техосмотра автомобиля.

Экономика Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Происшествия В московском Институте физической химии произошел взрыв Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

Шоу-бизнес Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.

Политика Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».

Авто Компания Nissan представила автопилот 5-го уровня Японская компания Nissan решила расширить возможности системы ассистентов ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».

Шоу-бизнес Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.

Авто Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.

Наука Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.

Путешествия АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20% Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Общество В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан 16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.

Финансы Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.