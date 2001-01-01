Футбол
Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»Спорт день за днем 04:26
Защитник и капитан «Аякса» 19-летний Матейс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в «Барселону».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Культура
Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Футбол
«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола
Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Игры
Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Общество
Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО
Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Обновлено в 10:55
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Госдума 16 мая рассмотрит законопроект о фотофиксации техосмотра
Депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении законопроект, обязывающий проводить фотофиксацию процедуры техосмотра автомобиля.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Британский официант по ошибке принес гостю бутылку вина в 17 раз дороже
Обновлено в 09:37
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Авто
Компания Nissan представила автопилот 5-го уровня
Японская компания Nissan решила расширить возможности системы ассистентов ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Путешествия
АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%
Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Общество
В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан
16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Финансы
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Хоккей
Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18