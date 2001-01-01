Футбол

Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»Спорт день за днем 04:26

Защитник и капитан «Аякса» 19-летний Матейс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в «Барселону».
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Маттейс де Лигт: Сейчас совсем не время говорить о переходе в другой клуб

Советский спорт03:51

Матейс де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем переходе в «Барселону»

Матч ТВ02:50

Де Лигт о предложении «Барселоны»: «Летом нужно все обдумать»

Sports.ru01:31

Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»

Спорт день за днем04:26

Де Лигт: «Уйду ли вместе с де Йонгом? Я должен всё обдумать»

Soccer.ruвчера в 23:53

Де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем уходе из „Аякса“»

Бомбардир.ру02:20

Де Лигт — о возможном переходе в «Барселону»: сейчас не время говорить об этом

Чемпионат02:37
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Культура

Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Футбол

«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола

Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Игры

Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры

Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Общество

Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Обновлено в 10:55
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

Госдума 16 мая рассмотрит законопроект о фотофиксации техосмотра

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором, решающем чтении законопроект, обязывающий проводить фотофиксацию процедуры техосмотра автомобиля.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Британский официант по ошибке принес гостю бутылку вина в 17 раз дороже

Обновлено в 09:37
Политика

Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу

Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Авто

Компания Nissan представила автопилот 5-го уровня

Японская компания Nissan решила расширить возможности системы ассистентов ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Путешествия

АТОР: в этом году спрос на туры на майские праздники вырос на 20%

Число российских туристов, которые в период майских праздников 2019 года выезжали на отдых в регионы РФ и за рубеж, выросло на 20% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:29
Общество

В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан

16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Финансы

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Хоккей

Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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