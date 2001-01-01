Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»Спорт день за днем 04:26

Защитник и капитан «Аякса» 19-летний Матейс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в «Барселону».

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Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»

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