Футбол

Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»Спорт день за днем 04:26

Защитник и капитан «Аякса» 19-летний Матейс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в «Барселону».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Маттейс де Лигт: Сейчас совсем не время говорить о переходе в другой клуб

Советский спорт03:51

Де Лигт о предложении «Барселоны»: «Летом нужно все обдумать»

Sports.ru01:31

Де Лигт — о возможном переходе в «Барселону»: сейчас не время говорить об этом

Чемпионат02:37

Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»

Спорт день за днем04:26

Де Лигт: «Уйду ли вместе с де Йонгом? Я должен всё обдумать»

Soccer.ruвчера в 23:53

Де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем уходе из „Аякса“»

Бомбардир.ру02:20

Матейс де Лигт: «Сейчас не время говорить о моем переходе в «Барселону»

Матч ТВ02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Музыка

Объявлены имена победителей первого полуфинала «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 02:15
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Двое сотрудников управления Росимущества задержаны в Петербурге

Отмечается, что руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаил Ставпенок и его заместитель Михаил Мокравцов задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
Обновлено в 08:10
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа

Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Названы запахи, которые предупреждают о проблемах со здоровьем

Врачи рассказали о запахах, которые нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут сообщить о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 03:07
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

Актуальность интерьеру придает полностью виртуальная "приборка" и широкоформатный сенсорный экран.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Музыка

Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»

Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Космос

Гендиректор Amazon раскрыл идею создания автономных космических колоний

На прошлой неделе Безос, наконец, раскрыл проект, который его аэрокосмическая компания тайно разрабатывает в течение многих лет, вместе с планом заселения Луны, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика

Олигарх Коломойский вернулся на Украину

О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Космос

Раскрыта точность прогнозов погоды России

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное