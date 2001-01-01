Футбол
Де Лигт отказался говорить о своем возможном уходе из «Аякса»Спорт день за днем 04:26
Защитник и капитан «Аякса» 19-летний Матейс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в «Барселону».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Музыка
Объявлены имена победителей первого полуфинала «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Экономика
Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России
Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Общество
Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Двое сотрудников управления Росимущества задержаны в Петербурге
Отмечается, что руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаил Ставпенок и его заместитель Михаил Мокравцов задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
Обновлено в 08:10
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа
Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Названы запахи, которые предупреждают о проблемах со здоровьем
Врачи рассказали о запахах, которые нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут сообщить о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 03:07
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
Актуальность интерьеру придает полностью виртуальная "приборка" и широкоформатный сенсорный экран.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Музыка
Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»
Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Космос
Гендиректор Amazon раскрыл идею создания автономных космических колоний
На прошлой неделе Безос, наконец, раскрыл проект, который его аэрокосмическая компания тайно разрабатывает в течение многих лет, вместе с планом заселения Луны, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика
Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Космос
Раскрыта точность прогнозов погоды России
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15