Футбол

Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 00:51

Защитник "Аякса" Матийс де Лигт ответил отказом на предложение "Манчестер Юнайтед". Согласно источнику, манкунианцы предложили игроку пятилетний контракт с еженедельной зарплатой в € 250 000, но 19-летний футболист дал понять, что не заинтересован в переходе в МЮ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Де Лихт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру02:17

СМИ: Де Лигт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU02:01

Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru00:51

СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт01:49

СМИ: де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:24

СМИ: Де Лигт отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ02:01

Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Авто

Пикап Bentley продадут на аукционе

Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье

Молодые сахалинские медсестры показали свое мастерство

Свои навыки жюри продемонстрировали молодые медсестры, сообщили astv.ru в областном министерстве здравоохранения островного региона.
Обновлено в 02:08
Религия

Православные верующие отмечают Радоницу

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево

По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Общество

Люди раскрыли видения во время клинической смерти

Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Футбол

Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась придуманным достижением сына.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Энергетика

«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

На Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов

Обновлено в 02:52
Экономика

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций

Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Культура

Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане

Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы.
Обновлено в 03:48
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Мурманской области упал небольшой самолет

МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено вчера в 05:04
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Авто

Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России

В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Политика

«Стотысячетонный блеф»: немецкий журналист об авианосцах США

Обновлено в 01:43
Происшествия

Подмосковный лжегенерал открыл свой отдел кадров при МВД

В Подмосковье задержали "маститого" генерал-лейтенанта казачьих войск России и зарубежья Виктора Захарчука, торговавшего должностями в МВД.
Обновлено в 03:03
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Андрей Малахов встал на защиту подвергшейся критике дочери Алсу

Стоит отметить, что общественный резонанс, связанный с победой дочери Алсу в конкурсе, не утихает вторую неделю.
Обновлено в 01:50
Спорт

Загитова возглавила рейтинг ISU

По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой

Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».
Обновлено вчера в 09:37
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное