Футбол
Де Лигт отказал «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 00:51
Защитник "Аякса" Матийс де Лигт ответил отказом на предложение "Манчестер Юнайтед". Согласно источнику, манкунианцы предложили игроку пятилетний контракт с еженедельной зарплатой в € 250 000, но 19-летний футболист дал понять, что не заинтересован в переходе в МЮ.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 01:06
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Авто
Пикап Bentley продадут на аукционе
Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
Молодые сахалинские медсестры показали свое мастерство
Свои навыки жюри продемонстрировали молодые медсестры, сообщили astv.ru в областном министерстве здравоохранения островного региона.
Обновлено в 02:08
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево
По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Общество
Люди раскрыли видения во время клинической смерти
Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Футбол
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась придуманным достижением сына.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
На Шри-Ланке обнаружили тренировочную базу террористов
Обновлено в 02:52
Экономика
Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций
Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Культура
Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане
Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы.
Обновлено в 03:48
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Мурманской области упал небольшой самолет
МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму
Обновлено вчера в 05:04
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Авто
Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России
В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.
Обновлено в 04:06
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Политика
«Стотысячетонный блеф»: немецкий журналист об авианосцах США
Обновлено в 01:43
Происшествия
Подмосковный лжегенерал открыл свой отдел кадров при МВД
В Подмосковье задержали "маститого" генерал-лейтенанта казачьих войск России и зарубежья Виктора Захарчука, торговавшего должностями в МВД.
Обновлено в 03:03
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Андрей Малахов встал на защиту подвергшейся критике дочери Алсу
Стоит отметить, что общественный резонанс, связанный с победой дочери Алсу в конкурсе, не утихает вторую неделю.
Обновлено в 01:50
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой
Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37