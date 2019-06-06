Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделеМатч ТВ 07:07

По информации источника, на голландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей.

Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе

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