Футбол
Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделеМатч ТВ 07:07
По информации источника, на голландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Общество
ФБР опубликовало «досье на снежного человека»
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина упала во время инспекции одного из округов города после того, как к ней обратились граждане.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
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Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
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Обновлено в 03:40
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
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Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено в 18:46
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Жену экс-главы клиники Мешалкина арестовали на два месяца
Сегодня, 5 июня, в Центральном районном суде Новосибирска избирают меру пресечения для Ирины Бойцовой — жены экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова.
Обновлено в 04:50
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
Обновлено в 21:59
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Общество
В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм
Обновлено в 23:20
Политика
Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате
В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено в 21:05
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 03:52
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Авто
Kia впервые показала официальное фото нового Kia Xceed
В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Военнослужащим США дали месяц на покраску забора на границе с Мексикой
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уведомило Конгресс о намерении поручить американским военнослужащим покраску забора на границе с Мексикой для придания заграждению более «эстетического вида», уточнив, что на выполнение работ потребуется 30 дней, сообщил телеканал CBS.
Обновлено в 22:25