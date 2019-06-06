Футбол
Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделеМатч ТВ вчера в 07:07
По информации источника, на голландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей.
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Политика
Трамп анонсировал пошлины против Мексики в случае провала переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»
Добавим, что Саного перешел в Тулузу в июле 2017 года из лондонского Арсенала в качестве свободного агента.
Обновлено вчера в 18:29
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала горячее фото топлес
32-летняя жена 48-летнего Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских доказала, что после брака жизнь есть, опубликовав в своем «Инстаграме» горячее фото топлес из душа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено вчера в 01:59
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой
В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже по состоянию на 19.03 мск снизилась на 3,38% до $59,94 за баррель.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Румынии фельдшер избил пациента палкой колбасы
В Румынии фельдшер избил находящегося без сознания пациента палкой колбасы и обозвал его пьяницей.
Обновлено вчера в 23:31