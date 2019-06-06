Футбол

Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделеМатч ТВ вчера в 07:07

По информации источника, на голландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Аякс» установил цену на де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 19:16

RMC Sport: де Лигт выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ»

Бомбардир.ру01:27

СМИ: На де Лигта претендуют только два клуба

Матч ТВвчера в 21:26

СМИ: На де Лигта претендуют только два клуба

Sportbox.RUвчера в 21:26

«Аякс» назвал цену за капитана команды

Газета.Ruвчера в 22:31

Источник: в гонке за де Лигтом осталось два клуба

Чемпионатвчера в 17:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Футбол

Владимир Быстров: «Если мы разовьем детские школы, то и у нас появятся Азары»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино вспомнил про поражение от Бельгии (1:3). По его мнению, в России необходимо развивать детские школы, чтобы появлялись сильные игроки.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Экономика

После отмены роуминга в России взлетели цены на связь

«Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц», приводит «Коммерсант» выдержки из отчета Content Review.
Обновлено вчера в 00:09
Политика

Медведев рассказал об условиях продления транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не отказывались от обсуждения вопроса о сохранении транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола

Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 12:56
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Футбол

«Спартак» и «Динамо» нацелились на итальянского защитника

Центральный защитник «Беневенто» Лука Кальдирола попал в сферу интересов «Спартака» и «Динамо», сообщает Tutto Mercato Web.
Обновлено в 01:56
Политика

В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.
Обновлено в 00:49
Политика

Зеленский выступил с обращением к руководству России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Космос

Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра.
Обновлено в 00:03
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60

Ранее Brent опускалась ниже $60 в конце января. Цена на нефть марки WTI снизилась на 4,966% — до $50,95 за баррель.
Обновлено вчера в 12:18
Здоровье

Для продления жизни. Определено достаточное число шагов в день

Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.
Обновлено вчера в 08:30
Гаджеты

Более 200 опасных приложений нашли в Google Play

Специалисты провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что в общей сложности опасные программы были скачены пользователями 440 миллионов раз.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд

Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье

В «Сколково» разработали средство от храпа

В "Сколково" разработали новый способ лечения храпа. Средство было успешно испробовано на больных с систематическим храпом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Политика

Сенатор из США призвал Трампа остановить Болтона

Сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк призывает президента США Дональда Трампа помешать советнику по нацбезопасности Джону Болтону вести собственную внешнюю политику.
Обновлено в 01:54
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Энергетика

«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК

Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza

В Индии начались продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza.
Обновлено в 01:49
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова отказывается от работы из-за беременности

Обновлено в 00:20
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное