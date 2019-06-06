Футбол
Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделеМатч ТВ вчера в 07:07
По информации источника, на голландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей.
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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
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Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
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По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
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Дэниэл Джеймс пройдет медосмотр в «МЮ»
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Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
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Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
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Происшествия
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Авто
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Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
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Происшествия
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Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева призналась, что не любила своего отца
Обновлено в 01:55
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена
Обновлено 04 июня в 16:03
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Путешествия
Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»
Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
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В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
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Авто
Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили
Обновлено в 02:34
Футбол
Григорий Иванов: «Предложение „Урала“ по стадионам приняли к рассмотрению»
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что его предложение по сокращению требований к вместимости стадионов клубов РПЛ приняли к рассмотрению.
Обновлено в 07:10
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Экономика
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Политика
Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
Общество
Папа Римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:00
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.
Обновлено вчера в 07:12
Гаджеты
В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 06:22