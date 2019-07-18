Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»Нева Спорт 03:12
Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт официально стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальной странице в "Твиттере".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:30, Ашберн
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:30, Ашберн
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено в 10:37
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Медики назвали 5 предупреждающих знаков развития рака кожи
Британские медики рассказали о пяти предупреждающих знаках развития рака кожи.
Обновлено в 09:08
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Экономика
Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP
17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
Обновлено в 09:52
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
США придумывают наказание для Турции за С-400
Как писал News.ru, ранее сообщалось, что США могут объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 до 21 июля включительно.
Обновлено 16 июля в 16:01
Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»
Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Общество
Электронные паспорта могут появиться в 2020 году
Выдача документов нового типа может начаться в июле 2020 года на территории Москвы.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Авто
Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Экономика
В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию
В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17
Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».
Обновлено в 08:00