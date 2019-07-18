Футбол

Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»Нева Спорт 03:12

Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт официально стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальной странице в "Твиттере".
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Де Лигт побил рекорд ван Дейка и стал самым дорогим защитником в истории. Вспоминаем топ-10

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«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта

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Официально: «Ювентус» подписал пятилетний контракт с де Лигтом

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«Ювентус» за 19-летнего защитника заплатит 75 миллионов евро

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В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
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Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
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Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

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Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Здоровье

Медики назвали 5 предупреждающих знаков развития рака кожи

Британские медики рассказали о пяти предупреждающих знаках развития рака кожи.
Обновлено в 09:08
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

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Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Экономика

Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP

17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
Обновлено в 09:52
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

США придумывают наказание для Турции за С-400

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что США могут объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 до 21 июля включительно.
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Футбол

Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб

Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»

Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Общество

Электронные паспорта могут появиться в 2020 году

Выдача документов нового типа может начаться в июле 2020 года на территории Москвы.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
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Обновлено в 09:07
Авто

Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2

Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
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Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
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В Воронежской области грибами в 2019 году отравились пять человек

Обновлено в 06:29
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Экономика

В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию

В бюджет на 2020-2021 гг. заложат субсидирование тарифов на электрическую энергию для россиян, жителей Дальнего Востока, Калининградской области и т.д. Речь идет о предварительной сумме в 402 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 11:28
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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
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Солонин сообщил об очередных несоответствиях в деле MH17

Историк и военный эксперт Марк Солонин сообщил о том, что им были найдены очередные несоответствия в деле о крушении малайзийского «Боинга».
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