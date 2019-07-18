Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»Нева Спорт 03:12
Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт официально стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальной странице в "Твиттере".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Общество
Опубликован рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников
Специалисты сервиса по поиску работы Superjob представили рейтинг вузов России, выпускники которых получают наибольшую зарплату в юридической сфере.
Обновлено в 05:08
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Боевики в Идлибе захватывают школы и мечети в войне против армии Сирии
Исламисты стараются избежать ответных ударов армии Сирии и потому "прячутся" в школах, больницах и мечетях.
Обновлено в 06:22
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Транспорт
Радиация в Коломенском притягивает сталкеров и детей
Корреспонденты «Собеседника» отправились измерять радиационный фон на территории Коломенского «могильника» и оказались в центре паломничества любопытных москвичей.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе
Контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины на прошедшей 17 июля встрече в Минске договорилась о подготовке к разведению сил в Донбассе на новых участках.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В Косово опасаются усиления армии Сербии
Харадинай указал на то, что единственной целью Косово является достижение диалога с Белградом и взаимное признание.
Обновлено в 05:27
Кино
Шоураннеры «Игры престолов» отменили свой визит на Comic-Con
Как отмечает издание Entertainment Weekly, появление на Comic-Con должно было стать первым публичным выступлением или интервью шоураннеров «Игры престолов» с момента выхода финальной серии восьмого сезона и всего сериала в мае этого года.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках неформального визита посетили остров Валаам в Карелии.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Интернет
Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения
Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в свое мобильное приложение
Пресс-служба Сбербанка сообщила о масштабном обновлении своего приложения «Сбербанк Онлайн» — с внедрением искусственного интеллекта, который будет подстраиваться под клиента в соответствии с его персональными предпочтениями, передает РБК.
Обновлено в 03:29