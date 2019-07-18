Футбол

Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»Нева Спорт 03:12

Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт официально стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальной странице в "Твиттере".
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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В результате ДТП в Туве погибли семь человек

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По информации источника, парижане могут обменять 27-летнего бразильца на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с определённой суммой доплаты.
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Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
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В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
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Происшествия

В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек

Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
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Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

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Обновлено вчера в 16:53
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МИД выразил протест из-за американских учителей

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В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
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Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
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СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

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На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон

«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20.
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Финансы

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение

Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
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Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

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Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
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Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
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Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
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