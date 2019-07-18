Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»Нева Спорт 03:12
Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт официально стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба на официальной странице в "Твиттере".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
Обновлено в 12:14
Футбол
«ПСЖ» может обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу
По информации источника, парижане могут обменять 27-летнего бразильца на нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу с определённой суммой доплаты.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись
Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Политика
Украина ввела пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Украинский кабинет министров ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
МИД выразил протест из-за американских учителей
МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Кино
Вышел полноценный трейлер хоррора «Оно 2»
В сети появился дебютный трейлер второй части хоррора «Оно» — продолжения фильма 2017 года Андреса Мускетти.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Футбол
«Тоттенхэм» представил домашнюю и выездную формы на новый сезон
«Тоттенхэм» на официальном сайте презентовал комплекты домашней и выездной формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 03:27
Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение
Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Политика
Макрон принял приглашение посетить Москву в День Победы
Обновлено в 09:06
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса BlaBlaCar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Политика
Грузинский телеканал «Рустави 2» сменил владельцев
Ранее юристы телеканала «Рустави-2» пожаловались в ЕСПЧ после того, как Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения судов двух нижестоящих инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши и его компании «Панорама», передавало «Sputnik Грузия».
Обновлено в 10:33
Кино
Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
Обновлено в 04:41
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44