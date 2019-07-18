Футбол
Де Лигт официально перешел в «Ювентус»Metaratings 03:34
Официальный сайт «Ювентуса» сообщил о трансфере бывшего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. Соглашение заключено сроком на 5 лет. 19-летний футболист обошелся туринцам в 75 миллионов евро.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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