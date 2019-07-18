Футбол
Де Лигт объяснил выбранный игровой номер в «Ювентусе»Чемпионат 04:35
Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт на свой презентации рассказал о переходе в стан туринской команде.
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Де Лигт объяснил, почему предпочел переход в «Ювентус» трансферу в «Барселону» или «ПСЖ»
Sport24.ruвчера в 07:23
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются вратарем «Фенербахче»
По информации английских источников, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к вратарю «Фенербахче» Берке Озеру.
Обновлено в 04:43
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.
Обновлено в 00:59
Экономика
Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю
Компания Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Футбол
Джикия и Ананидзе песней поздравили Самедова с днем рождения
Футболисты «Спартака» — защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано и Джикия — поздравили с днем рождения бывшего одноклубника Александра Самедова.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Дочь Александра Лазарева-младшего могла погибнуть в детстве
Инцидент произошел во время морского круиза, когда Полина была еще ребенком.
Обновлено в 00:00
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Лолита в Юрмале сразилась с боксерской грушей
Внимание певицы привлёк игровой автомат с боксерской грушей.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае
Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
В МИД оценили возможные санкции США против госдолга России
Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин отметил, что, если США введут санкции против госдолга России, российская сторона, вероятно, ответит, однако это не является самоцелью.
Обновлено в 03:13
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие
Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе
В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице, передает Diario de Ibiza.
Обновлено в 05:23