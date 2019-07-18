Экс-футболист «Аякса» Маттейс де Лигт, перешедший в туринский «Ювентус», объяснил свой выбор в пользу итальянского клуба.

Де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус»

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