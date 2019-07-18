Футбол

Де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус»RT на русском вчера в 10:29

Экс-футболист «Аякса» Маттейс де Лигт, перешедший в туринский «Ювентус», объяснил свой выбор в пользу итальянского клуба.
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Де Лигт о переходе в «Ювентус»: пришло время идти дальше

RT на русском01:15

Де Лигт объяснил, почему предпочел переход в «Ювентус» трансферу в «Барселону» или «ПСЖ»

Sport24.ruвчера в 07:23

Де Лихт: «Я всегда был очарован игрой итальянских защитников»

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Де Лигт раскрыл причину перехода в «Ювентус»

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Де Лигт: «Мне грустно покидать „Аякс“»

Soccer.ruвчера в 07:20

Де Лигт объяснил, почему выбрал «Ювентус», а не «Барселону» или «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 10:03
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Политика

Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления

Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»

По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Транспорт

Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили

Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Театры

Муж Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии после происшествия

Вчера вечером Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня», после чего актрису экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:00
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Экономика

Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год

Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Кино

Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия

Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Происшествия

Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Общество

Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Обновлено в 07:17
Происшествия

Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Обновлено в 02:57
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3%

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Футбол

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Бывшим футболистам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за негативные слова в адрес чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 07:13
Общество

Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт

Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Экономика

Путин поручил обеспечить малоимущих жильем

Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге

Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Во «ВКонтакте» анонсировали запуск приложения. Пользователи смогут в нем общаться друг с другом через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:34
Происшествия

РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха

18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Общество

Жительница пережившего взрыв дома в Магнитогорске объявила голодовку

Обновлено в 07:11
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