Футбол
Де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус»RT на русском вчера в 10:29
Экс-футболист «Аякса» Маттейс де Лигт, перешедший в туринский «Ювентус», объяснил свой выбор в пользу итальянского клуба.
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Де Лигт объяснил, почему предпочел переход в «Ювентус» трансферу в «Барселону» или «ПСЖ»
Sport24.ruвчера в 07:23
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»
По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Транспорт
Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Театры
Муж Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии после происшествия
Вчера вечером Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня», после чего актрису экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:00
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км от Афин.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I полугодии снизилась на 11,3%
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Футбол
Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022
Бывшим футболистам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за негативные слова в адрес чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 07:13
Общество
Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт
Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущих жильем
Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге
Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Во «ВКонтакте» анонсировали запуск приложения. Пользователи смогут в нем общаться друг с другом через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:34
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42