Защитник амстердамского футбольного клуба "Аякс" Маттейс де Лигт не поехал с командой на австрийский сбор, поскольку в ближайшее время может перейти в другую команду.

Де Лигт не поехал на сборы «Аякса» в ожидании возможного трансфера

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