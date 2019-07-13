Футбол

Де Лигт не поехал на сборы «Аякса» в ожидании возможного трансфераРИА Новости 09:31

Защитник амстердамского футбольного клуба "Аякс" Маттейс де Лигт не поехал с командой на австрийский сбор, поскольку в ближайшее время может перейти в другую команду.
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