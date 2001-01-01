Футбол
Де Лигт не поехал на сбор с «Аяксом». Он близок к переходу в «Ювентус»Sports.ru 08:58
«Де Лигт не едет с командой, так как находится в ожидании возможного трансфера», – говорится в сообщении на официальном сайте амстердамцев. Ранее сообщалось, что 19-летний голландец близок к подписанию контракта с «Ювентусом», и «Аякс» заранее разрешил ему не приезжать на сбор.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:55, Вашингтон
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