Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт не может завершить переход в туринский "Ювентус", передает издание Sport. Из-за того, что трансфер еще не завершен, Де Лигт приступит к предсезонным тренировкам с нидерландской командой.

Де Лигт не может завершить переход в «Ювентус»

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