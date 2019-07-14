Футбол
Де Лигт может стать игроком «Ювентуса» 15 июляЕвро-футбол.ру 07:28
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время станет игроком "Ювентуса". По информации Football Italia, о трансфере голландского игрока будет объявлено в понедельник, 15 июля.
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