Футбол

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»Sportbox.RU 08:35

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перейдет в состав туринского «Ювентуса» 15 июля. Как сообщает источник, старая сеньора в воскресенье заключила контракт с голландским клубом о переходе 19-летнего игрока за 70 миллионов евро.
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Де Лигт может стать игроком «Ювентуса» 15 июля

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Стали известны отступные за Де Лигта в «Ювентусе»

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Чемпионат07:03

В Италии сообщили, что де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
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Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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