Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перейдет в состав туринского «Ювентуса» 15 июля. Как сообщает источник, старая сеньора в воскресенье заключила контракт с голландским клубом о переходе 19-летнего игрока за 70 миллионов евро.

СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»

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