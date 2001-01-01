Футбол
СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»Sportbox.RU 08:35
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт перейдет в состав туринского «Ювентуса» 15 июля. Как сообщает источник, старая сеньора в воскресенье заключила контракт с голландским клубом о переходе 19-летнего игрока за 70 миллионов евро.
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