Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время станет игроком "Ювентуса". По информации Football Italia, о трансфере голландского игрока будет объявлено в понедельник, 15 июля.

Спорт день за днем

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

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Происшествия Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

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