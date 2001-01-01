Футбол
Де Лигт может стать игроком «Ювентуса» 15 июляЕвро-футбол.ру 07:28
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время станет игроком "Ювентуса". По информации Football Italia, о трансфере голландского игрока будет объявлено в понедельник, 15 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп вышел из сделки с Ираном, чтобы насолить Обаме
Обновлено в 02:49
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
«Чтобы выкупить Альбину из стрип-клуба, продал квартиру»: Новые подробности убийства стюардессы в московском отеле
Обновлено в 07:36
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Общество
Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь
Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 06:36
Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Спорт
Сборная России завоевала 82 медали на Универсиаде в Неаполе
Обновлено в 09:13
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Происшествия
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Политика
В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина
Конфликт Соединенных Штатов и Турции из-за российских комплексов С-400 может обернуться решением Анкары покинуть Североатлантический альянс, что является «огромной победой» президента России Владимира Путина, пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
Обновлено в 05:30
Общество
Свердловчан предупредили о сильных дождях и граде
Обновлено в 05:05
Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:24
Здоровье
Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Политика
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber представлен в Индонезии
В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Погода в России: Лето вернется в центральную Россию
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак
Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19