Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИГазета.Ru 21:52

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Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт". По информации с официального сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок близок к переходу в итальянский чемпионат. Сумма трансфера составит €70 млн, а его зарплата - €20 млн в год.
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