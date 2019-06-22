Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»Чемпионат 01:07
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В эти выходные руководство «старой синьоры» собирается начать детальные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 19-летнего футболиста.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
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