Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»Чемпионат 01:07

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В эти выходные руководство «старой синьоры» собирается начать детальные переговоры с нидерландским клубом по трансферу 19-летнего футболиста.
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Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Чемпионат01:07

Де Лигт близок к продолжению карьеры в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 21:44

СМИ: Де Лигт близок к переходу в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 18:55

СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта

Sportbox.RUвчера в 19:06

СМИ: «Ювентус» начинает согласование условий трансфера де Лигта

Матч ТВвчера в 19:06

Де Лигт может перейти в «Ювентус», сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 21:52

Де Лигт будет зарабатывать в «Ювентусе» от 15 до 20 млн евро в год

Soccer.ruвчера в 19:05
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